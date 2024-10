Cor 1 gennaio 2022 Diego il primo nato a Sassari nel 2022 Il piccolo è venuto alla luce alle ore 4,29 con taglio cesareo. Un fiocco rosa saluta il 2021, l´ultima nata è Rachele. Ad attendere la piccola c´era il papà Giovanni Russu



SASSARI – È un maschietto, si chiama Diego è ha pesato 3,340 kg, il primo nato nella sala parto della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Aou di Sassari diretta dal professor Giampiero Capobianco. Il piccolo è venuto alla luce alle ore 4,29 di questa mattina, con taglio cesareo.



Ad assistere la mamma Claudia Bosincu era presente l’equipe composta dalle ostetriche Simona Dettori, Rossella Barca e il dottor Emiliano Demelas e la dottoressa Camilla Rosi, quindi in sala operatoria erano presenti le ostetriche Graziella Arca e Chiara Burreddu, l’anestesista Scudu e l’infermiera Cossu con le oss Vegliani e Muretto.



In trepida attesa ad accogliere il piccolo Diego c’erano il babbo Stefano Mudadu e il fratellino. Il 2021 si chiude così come era iniziato, con un fiocco rosa. È una femminuccia, infatti, l’ultima nata a Sassari nel 2021. Si chiama Rachele è nata alle 16,08 e ha pesato 3,8 kg.



Ad assistere la mamma Emanuela Piana erano presenti le ostetriche Margherita Salaris, Gianfranca Fiori, Elisa Solinas e la dottoressa Paola Lullia. Ad attendere la piccola c'era il papà Giovanni Russu.