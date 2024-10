Cor 5 gennaio 2022 Incidente a Senorbì: 5 feriti e un morto E´ il tragico bilancio dell´incidente avvenuto nella notte in via Carlo Sanna. Due le automobili entrate in collisione. Per il 39emme non c´è stato niente da fare, era alla guida di una delle due auto



SENORBI' - Gravissimo incidente stradale nella notte nella via Carlo Sanna di Senorbì. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: cinque persone sono sono state soccorse dal 118 e accompagnate in ospedale, mentre per un militare 39enne non c'è stato niente da fare. La vittima è un maresciallo dell'Aeronautica militare che lavorava a Perdasdefogu. Sul posto la squadra del distaccamento di Mandas dei Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilevi di legge.