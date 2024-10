Cor 5 gennaio 2022 Neve e temperature in picchiata sull´Isola Epifania al freddo e gelo. Avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di giovedì 6 gennaio. Temperature in calo, rischio pioggia oltre i 650 metri e ghiaccio nelle ore più fredde della giornata



NUORO - Nuovo avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla Centrale operativa della Protezione civile regionale nelle ultime ore in Sardegna, valevole per la giornata di giovedì 6 gennaio 2021 fino alle ore 17.59. Si prevedono piogge intense, acquazzoni e temporali sparsi, con possibilità di ghiaccio sulle principali arterie viarie dell'Isola anche a quote inferiori ai 650 metri.