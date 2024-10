Cor 9 gennaio 2022 Tragico schianto a Pozzomaggiore Tragico incidente nel tardo pomeriggio di sabato. Niente da fare per Marco Congiu, un 60 anni, impiegato all’ufficio postale di Giave e residente a Pozzomaggiore. L’uomo era alla guida della sua Bmw



POZZOMAGGIORE - L’incidente è avvenuto nella circonvallazione a due chilometri da Pozzomaggiore. Il 60enne rientrava in famiglia dopo la giornata di lavoro trascorsa a Giave. Tremendo lo schianto:Marco Congiu era alla guida della Bmw quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto che ha cappottato dopo un volo di alcuni metri. Inutili i successivi soccorsi.