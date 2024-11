S.A. 10 gennaio 2022 Piazza Mercati: da oggi parcheggio chiuso Da oggi e il 2° e 3° livello resterà chiuso fino al 30 aprile. La chiusura è per consentire i lavori di ripristino delle misure di sicurezza e di adeguamento degli impianti di automazione



ALGHERO - Da oggi, lunedì 10 gennaio, il parcheggio multipiano in via Lo Frasso - Piazza dei Mercati ad Alghero (2° e 3° livello) resterà chiuso fino al 30 aprile. La chiusura è per consentire i lavori di ripristino delle misure di sicurezza e di adeguamento degli impianti di automazione. La Società In House, che gestisce i parcheggi nei due livelli dell'immobile, sta informando in questi giorni gli abbonati con i quali sta concordando le modalità di restituzione delle somme che rese o utilizzate nei mesi successivi.