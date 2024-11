S.A. 10 gennaio 2022 Loceri si fa bella: in arrivo 853mila euro E´ il totale delle somme disponibili grazie alle quali sarà possibile migliorare il paese con azioni finalizzate alla valorizzazione della rigenerazione urbana, della mobilità, della coesione sociale e del radicamento culturale attraverso il completamento di importanti interventi condivisi tra l’amministrazione locale, quella regionale e lo Stato



LOCERI - 853mila euro totale di finanziamenti per il Comune di Loceri, fondi utili per superare il momento difficile in soccorso di scuole, strade, territorio e Museo dell'Agricoltura Sarda. Priorità agli investimenti per lo sviluppo. Suggestivi itinerari naturali a Monte Tarè impreziositi dalle nuove vie di arrampicata sulle pareti rocciose per sviluppare un'offerta turistica sostenibile e di qualità da integrare con il Museo dell'Agricoltura Sarda. Ma anche interventi per le scuole, la viabilità rurale, la discarica e il cimitero.



Sei le azioni di potenziamento, modernizzazione e bonifica con cui Loceri affronta la crisi, attraverso interventi per la scuola, la promozione della storia del paese, la bonifica dei territori violati e l'incoraggiamento dello sviluppo di nuovi luoghi di fruizione. 853.000 euro il totale delle somme disponibili grazie alle quali sarà possibile migliorare il paese con azioni finalizzate alla valorizzazione della rigenerazione urbana, della mobilità, della coesione sociale e del radicamento culturale attraverso il completamento di importanti interventi condivisi tra l’amministrazione locale, quella regionale e lo Stato.



«Gli interventi previsti – afferma la giunta comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lecca - rientrano in una programmazione che abbraccia tutto il paese e che promuove lo sviluppo locale attraverso azioni calibrate su tutte le realtà che compongono il nostro sistema economico-sociale. Stiamo avviando un percorso importante, sostenuto da una volontà grande e sincera di orientarci e dirigerci verso soluzioni concrete per il rilancio del paese. I fondi ottenuti che hanno visto la giunta comunale in un confronto serrato con gli enti superiori, testimoniano la ferma intenzione di condividere le azioni concrete con quella responsabilità e coesione fondamentali per affrontare un momento difficile come questo e sciogliere i nodi che storicamente hanno bloccato lo sviluppo del nostro paese».