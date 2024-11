Cor 20 gennaio 2022 Raccolta Covid Porto Torres: le regole Stop alla differenziata in presenza di soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria. È quanto ha disposto l’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui in questi casi la raccolta differenziata va interrotta



PORTO TORRES - Cambiano le regole della raccolta differenziata a Porto Torres quando nelle abitazioni soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria. È quanto ha disposto l’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui in questi casi la raccolta differenziata va interrotta e tutti i rifiuti urbani - vetro, metallo, rifiuti organici, plastica, includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e i teli monouso - devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti devono essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.



In particolare si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso, non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani, evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti, esporre i rifiuti quotidianamente (dal lunedì al sabato) fuori dalla propria abitazione, alle 12. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.



Per maggiori informazioni sulle modalità di ritiro dei rifiuti è possibile contattare il servizio Ambiente al numero di telefono 0795008700/06, dalle 9 alle 13, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: dettori.liamariarita@comune.porto-torres.ss.it.