Cor 21 gennaio 2022 Il caos in ospedale: Sensi censura in diretta Greco Sospesi Punto nascita, interventi, congedi: il documento

Il commento: Sanità schizofrenica, chiusura scampata Il colpo di scena in occasione del Consiglio comunale di Alghero di questa mattina. Il direttore generale dell’Asl 1 di Sassari, Flavio Sensi, censura pubblicamente la nota con cui il direttore del presidio di Alghero e Ozieri, Gioacchino Greco, disponeva la sospensione del Punto nascita, degli interventi chirurgici e dei congedi



Covid al Civile per l'evidente difficoltà nel garantire i servizi minimi ospedalieri. In attesa del nuovo atto, difficile capire adesso cosa potrà accadere, ma non sono escluse clamorose ripercussioni in seno ai vertici aziendali. Le parole di Flavio Sensi.



ALGHERO - È il cortocircuito totale nella sanità del territorio. E tutto in diretta. Il colpo di scena in occasione del Consiglio comunale di Alghero di questa mattina. Il direttore generale dell’Asl 1 di Sassari, Flavio Sensi, censura pubblicamente la nota con cui il direttore del presidio di Alghero e Ozieri, Gioacchino Greco - con documento delle ore 9.47 di oggi - disponeva la sospensione del Punto nascita, degli interventi chirurgici e dei congedi del personale sanitario dalla giornata di sabato 22 gennaio 2022. Scelta conseguente all'annunciata riapertura della terapia intensivaal Civile per l'evidente difficoltà nel garantire i servizi minimi ospedalieri. In attesa del nuovo atto, difficile capire adesso cosa potrà accadere, ma non sono escluse clamorose ripercussioni in seno ai vertici aziendali. Le parole di Flavio Sensi.