video Cor 24 gennaio 2022 La poesia del lunedì: Ghiannis Ritsos Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



QUALCHE INGENUITÀ



Giorni tranquilli con molti alberi.

Ti dona questa brezza intorno alle labbra.

Ti dona questo fiore che guardi.

Allora non sono una menzogna il mare, il tramonto

e questa barca che galleggia nel roseto color crepuscolo

e che ha come unico passeggero

una ragazza e una chitarra triste.

Lascia che sia io a manovrare i remi

come se manovrassi due raggi purpurei dimenticati.



_ Ghiannis Ritsos _

Poeta greco (1909-1990)





