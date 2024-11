S.A. 31 gennaio 2022 Lo spettacolo di Gassmann sbarca in Sardegna Uno spettacolo di Alessandro Gassmann da una commedia di Maurizio De Giovanni con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Pina Garmanà, Paola Senatore e Jacopo Sorbini. In cartellone martedì 1 febbraio al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 2 febbraio fino a domenica 6 febbraio al Teatro Massimo di Cagliari



SASSARI - Sbarca nell'Isola sotto le insegne del CeDAC “Il Silenzio Grande” di Maurizio De Giovanni, uno spettacolo di Alessandro Gassmann (una produzione di Giampiero Mirra per Diana OR.I.S.) con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Pina Giarmanà, Paola Senatore e Jacopo Sorbini in cartellone in prima regionale martedì 1 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 2 febbraio fino a domenica 6 febbraio al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19, mentre venerdì 4 febbraio doppia recita con la pomeridiana alle 16.30 per il Turno P): un intenso e coinvolgente “ritratto di famiglia”, una commedia dolceamara in cui i protagonisti si confrontano con l'inevitabile scorrere del tempo, le incomprensioni e “assenze”, le troppe verità taciute.



La vendita della lussuosa Villa Primic diventa l'occasione per riflettere sul valore degli affetti e le vere priorità della vita: Valerio Primic, scrittore di successo, fin troppo dedito alla sua carriera scopre d'improvviso che moglie e figli lo considerano (quasi) un estraneo e la fedele governante lo costringe a fare i conti con se stesso; ma proprio questa crisi potrebbe diventare l'opportunità per ripensare i propri atteggiamenti e comportamenti e cercare di stabilire una nuova armonia. Una commedia divertente e attuale, ricca di colpi di scena, in cui sono in gioco sentimenti e legami universali, la capacità di ascoltare e comprendere, di accogliere e perdonare – insomma il significato e l'importanza della famiglia ieri e oggi.