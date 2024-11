Cor 3 febbraio 2022 Xiema, ensemble in concerto al Canepa Si rinnova anche in questo nuovo anno accademico del Conservatorio Canepa di Sassari l’appuntamento con la rassegna “Musicanova”: venerdì 4 in Sala Sassu presenta un concerto dell’Ensemble Xiema



SASSARI - Si rinnova anche in questo nuovo anno accademico del Conservatorio Canepa l’appuntamento con la rassegna “Musicanova” che venerdì 4 in Sala Sassu alle ore 19 presenta un concerto dell’Ensemble Xiema. Il nome della formazione fa riferimento all’International Ensemble Modern Academy. un’accademia per giovani musicisti dediti ai linguaggi della contemporaneità i cui docenti cono i membri stessi del celebre Modern Ensemble di Francoforte.



I giovani musicisti tedeschi sono in Sardegna per seguire al Conservatorio uno stage su tecniche e linguaggi contemporanei, molto seguito anche dagli allievi del Canepa. Di particolare interesse, nel programma la presenza di due brani di autori sassaresi, risultati vincitori di una selezione interna bandita a questo scopo. Accanto a brani di repertorio quali “Muro d’orizzonte” di Salvatore Sciarrino e “Ottetto” di George Benjamin, potremo quindi ascoltare in prima esecuzione assoluta: “A cold dead body” di Mario Carta Relativity di Claudio Panai.



L’appuntamento successivo è fissato per giovedì 17 febbraio con l’Hybrid Ensemble di Cagliari, concerto offerto al Conservatorio dall’Associazione Laborintus. L’ensemble è formato da Enrico Di Felice flauto e flauto in sol, Raffaele Bertolini clarinetto e clarinetto basso, Fabrizio Casti e Roberto Zanata elettronica audio/Video. Si tratta di un progetto audio visuale nel quale saranno presentate opere di Andrea Nicoli, Fabrizio Casti, Pantaleo Leonfranco Cammarano e Roberto Zanata.