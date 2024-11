S.A. 7 febbraio 2022 Gennaro Longobardi approda a Catalan Tv Longobardi debutterà a metà febbraio sull’emittente algherese, con due suoi programmi storici: “Per la strada” e la “Gradinata Sport”



ALGHERO - Gennaro Longobardi entra nella squadra di Catalan Tv (canale 15 del Dtt), non solo nelle vesti di conduttore di alcuni programmi che lo hanno reso celebre in Sardegna ma anche in veste di direttore di palinsesto. Longobardi debutterà a metà febbraio sull’emittente algherese, ora visibile su tutto il territorio regionale, con due suoi programmi storici: “Per la strada”, che ha avuto da subito un successo immediato e capace di raccontare la vita di tutti i giorni attraverso le interviste “per la strada” che i telespettatori seguono da ormai più di 25 anni, e la “Gradinata Sport”, forse l’unica trasmissione aperta al pubblico e nella quale chiunque può diventare “protagonista” raccontando le avventure, le partite del Cagliari.



Longobardi, che ha debuttato sulla tv sarda con l’emittente teleSetar nel 1994 ed è passato successivamente a Sardegna 1, è inoltre ideatore e promotore de “Il miracolo di Natale”, che da ormai 25 anni viene considerata la più generosa raccolta di generi alimentari della Sardegna che coinvolge migliaia di persone. Nel 2021 ha coinvolto 21 comuni e raccolto alimenti per migliaia e migliaia di famiglie. «Sono onorato di far parte della bella famiglia di Catalan Tv nelle vesti non solo di conduttore ma anche di direttore di palinsesto e per quest sono grato all’Editore Riccardo Giorico – commenta Gennaro Longobardi – Siamo consci che sarà una bella scommessa e ci vorrà il suo tempo ma con il supporto di tutti ci faremo conoscere e apprezzare».



A dare il benvenuto a Gennaro Longobardi è Stefano Soro, direttore di testata. «Il suo approdo a Catalan Tv si inserisce in un’ottica di crescita del canale che recentemente grazie agli sforzi della famiglia Giorico ha raccolto la sfida del Dtt regionale. Il telegiornale quotidiano (in onda dal lunedì al sabato) resterà uno dei capisaldi della nostra programmazione ma siamo convinti che con l’arrivo di Gennaro il palinsesto sarà ancora più ricco di contenuti».



Nella foto: Gennaro Longobardi