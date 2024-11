Cor 8 febbraio 2022 Palacongressi, cantiere per i grandi eventi Firmato il contratto per le opere di riqualificazione dell´anfiteatro all´aperto e degli spazi esterni con 1,6 milioni di finanziamento regionale. 120 giorni per l´esecuzione delle opere. Si programma la prossima riapertura estiva firmata Fondazione Alghero



ALGHERO - Via libera ai lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palacongressi di Maria Pia, la struttura ubicata davanti al mare tra Alghero e Fertilia. Siglato ieri il contratto per i lavori che verranno eseguiti dall'impresa On Tecnology di Porto Torres per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro. Il progetto della Giunta guidata dal sindaco Mario Conoci prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni della struttura, per ripristinare la zona attualmente in stato di degrado. Si programma la prossima riapertura estiva per i grandi eventi e le manifestazioni firmate Fondazione Alghero presieduta da Andrea Delogu.



«Riprendiamo un discorso molto proficuo interrotto nel 2011 che ha visto l’anfiteatro del Palazzo dei Congressi diventare il fulcro degli eventi musicali e di spettacolo di livello internazionale. Questo grazie alla lungimiranza dell'allora amministrazione comunale che puntò sulla grande musica per promuovere Alghero a livello internazionale», afferma il Sindaco Mario Conoci. L'obbiettivo è quello di ripristinare le aree attrezzate ad anfiteatro, impianti sportivi, spazi ricreativi e messa in sicurezza ed averle disponibili per la prossima estate, restituendo ad Alghero il luogo per eventi di grande richiamo consono alle proprie tradizioni. Il progetto approvato nel luglio 2021 con la gara d'appalto avviata a fine ottobre, arriva alla firma del contratto per l'immediato avvio dei lavori che nei prossimi giorni verrà formalizzato con l'apertura del cantiere.



L'importo complessivo delle opere, 1.600.000 euro, fa parte di un finanziamento regionale più ampio di 3 milioni del marzo 2020 dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali. Il progetto, realizzato dal tecnico incaricato Ing. Cocco, prevede anche il ripensamento delle funzioni e la polifunzionalità. «Abbiamo dato priorità alla procedura - commenta l'Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru - per attivare nel più breve tempo possibile al concretizzarsi della stessa, con l'affidamento dei lavori che ora è imminente". I tempi di esecuzione sono stati stimati in 120 giorni lavorativi.



Le strutture dal 2002 sono state utilizzate con successo nei periodi estivi del decennio a venire. In quella stagione, nell’Anfiteatro si sono svolti importanti eventi musicali che hanno richiamato migliaia di spettatori ( la struttura piò contenerne fino a 7.500 ) contribuendo notevolmente ad ampliare l’offerta di intrattenimento della Riviera del Corallo. Dal 2014, a causa dell’interruzione delle manifestazioni, anche per le strutture esterne del Centro è subentrato l’abbandono. Negli ultimi anni la mancanza di manutenzione e le azioni di vandali e ladri hanno determinato la completa inagibilità della struttura e la necessità di ingenti interventi per il ripristino della funzionalità ed agibilità del complesso.



La struttura, di proprietà regionale, necessità per questo di interventi necessari per il ripristino della funzionalità ed agibilità. Lo spazio esterno del palacongressi è molto ampio, circa 54.000 mq. Oltre agli interventi di pulizia e manutenzione del verde, il progetto prevede l'adeguamento del varco per le uscite di sicurezza e l'apertura di un nuovo accesso pedonale su viale Primo Maggio, inoltre la compartimentazione dell'area destinata al parcheggio e al parco da quella destinata all'anfiteatro mediante la realizzazione di una nuova recinzione metallica. L'intervento tocca inoltre gli impianti sportivi presenti, con rifacimento totale di superfici e recinzioni, rifacimento dell'illuminazione e degli impianti elettrici, dell'impianto idrico e antincendio.