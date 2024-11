Cor 10 febbraio 2022 Dinamo in quarantena, partita rinviata Rinviata la partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai



SASSARI - Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai, richiamato il Provvedimento n.42 e la Disposizione della ASL Sassari del 5 febbraio 2022 che ha imposto al gruppo squadra del Banco di Sardegna Sassari la misura della quarantena fino al 13 febbraio 2022 e preso atto che non si sono verificati ad oggi cambiamenti tali da portare la ASL Sassari a rivedere la propria disposizione in oggetto, ha disposto il rinvio della partita. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.