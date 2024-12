Cor 13 febbraio 2022 Schianto sull´albero di Viale Trieste: un morto Gravissimo incidente. Per cause ancora da accertare il conducente di un´autovettura ha perso il controllo finendo sopra un grosso albero. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Accertamenti ad opera della polizia locale di Cagliari



CAGLIARI - Grave incidente stradale nella notte a Cagliari. Intervento dei Vigili del Fuoco su Viale Trieste, dove per cause ancora da accertare il conducente di un'autovettura ha perso il controllo finendo sopra un albero. La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa del 115 a mezzanotte e venti circa: Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, dove gli operatori all'arrivo hanno estratto due occupanti, un uomo che era alla guida del veicolo, purtroppo deceduto e una donna, affidata al personale medico sanitario del 118 trasportata in ospedale in codice rosso. I Vigili del Fuoco del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.