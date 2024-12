Cor 15 febbraio 2022 Olbia spinge per l´Autorità portuale Consiglio comunale all´unanimità per la richiesta di costituzione della Autorità di Sistema Portuale Nord Sardegna, con sede nella Città di Olbia. Messaggio chiaro inviato a Christian Solinas



OLBIA - Durante il Consiglio Comunale svoltosi lunedì a Olbia, il territorio unito ha chiesto al Presidente della Regione Christian Solinas che venga attivata la procedura di costituzione della Autorità di Sistema Portuale Nord Sardegna, con sede nella Città di Olbia e che venga inserita nell'ambito della revisione degli orientamenti della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T). Presenti in aula, tra gli altri, gli assessori regionali Fasolino e Sanna. «Una vertenza di fondamentale importanza, votata all’unanimità e sottoscritta dalle autorità presenti, e sulla quale dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione per raggiungere l’obiettivo preposto e rivendicare ciò che ci spetta» ha sottolineato il sindaco Settimo Nizzi.