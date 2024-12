Cor 15 febbraio 2022 Ciclocross: Alghero bike campione Ciclocross Sardinia Cross Cup 2021/2022: l´Alghero bike, oltre ad ottenere notevoli risultati sui singoli posizionamenti di categoria, si afferma vincendo il campionato nella classifica a squadre



ALGHERO - Si è svolta domenica 13 febbraio l’ultima prova del campionato Ciclocross Sardinia Cross Cup 2021/2022 in cui l'Alghero bike, oltre ad ottenere notevoli risultati sui singoli posizionamenti di categoria, si afferma vincendo il campionato nella classifica a squadre.



Nella Prima partenza dedicata agli allievi del primo anno si sono difesi egregiamente Mattia Solferino 5° posto e Gabriele Langella 6°; Negli allievi secondo anno, Gabriele Carboni arriva al 3° posto. Nella Categoria Elmet al 1° posto Alessandro Ferrau. Un altro giovane atleta della squadra, Luigi Caboni, ha tenuto duro e conquistato il 4° posto esordienti del secondo anno. Nella categoria Juniores, raggiunge il podio Onofrio Ruiu; Per lui il 2° posto.



Nella terza e quarta partenza, dedicata ai più grandi, Stefano Piras, categoria Master 3, conquista il 2° posto, Giovanni Manzottu arriva al secondo posto nei Master 7, Luciano Catogno 4° e Luigi Ruiu 5°posto nella categoria Master 6. Per la categoria woman, Bianca Maria manca si posiziona al 4° posto.