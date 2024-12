Cor 16 febbraio 2022 Alla Futsal Alghero la Coppa Italia La compagine algherese vince la finale Coppa Italia di serie C1 e accede alla fase nazionale. Battuto il San Sebastiano Ussana per 4 a 2. Gol di Fiori e Marogna nel primo tempo, Idili e Becca nella ripresa



ALGHERO - Impresa per la Futsal Alghero che martedì ad Arborea ha conquistato la Coppa Italia di serie C1. Battuto nella gara finale del girone regionale il San Sebastiano Ussana per 4 a 2. Sempre avanti i giallorossi grazie alle reti di Fiori e Marogna nel primo tempo, Idili e Becca nella ripresa. Con questa vittoria la Futsal Alghero di mister Fenu accede di diritto alla fase nazionale. «Questa Coppa la dedichiamo a tutti i nostri amici, sponsor e tifosi, con un pensiero speciale per Davide» le prime parole della squadra rilasciate sui social.