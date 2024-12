Cor 16 febbraio 2022 Asinara, accordo Parco-Comune Il documento è stato firmato dal commissario straordinario del Parco Gabriella Scanu e dal sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. L´Asinara ricopre circa il cinquanta per cento del territorio del Comune turritano



PORTO TORRES - È stato sottoscritto ieri l'accordo quadro tra il Comune di Porto Torres e l’ente Parco dell’Asinara «per lo sviluppo e la realizzazione di azioni, attività, iniziative e progetti strategici condivisi ai fini della salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione del territorio del parco dell’Asinara». Il documento è stato firmato dal commissario straordinario del Parco Gabriella Scanu e dal sindaco Massimo Mulas.



L'Asinara ricopre circa il cinquanta per cento del territorio del Comune turritano. I due enti operano sullo stesso territorio e su tematiche comuni: è nata così l'esigenza dare una forma definita e strutturata alla collaborazione da sempre in atto tra i due enti. Tre i temi principali su cui Comune e Parco apriranno un confronto continuo: il miglioramento ambientale dell'Asinara, la qualità urbana nel suo complesso e la fruizione e valorizzazione dello spazio pubblico.



L'obiettivo è semplificare le procedure amministrative dei progetti comuni e condividere risorse umane, azioni e progetti strategici su diversi campi: la tutela e la riqualificazione ambientale, la transizione ecologica, l’innovazione tecnologica e digitale, la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile. Il prossimo passo sarà definire convenzioni e progetti strategici con l'indicazione degli ambiti di intervento, delle tempistiche, delle modalità di svolgimento, delle risorse umane e finanziarie dedicate, in considerazione del ruolo specifico dei due enti.