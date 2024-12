Cor 16 febbraio 2022 Nicola Salvio presenta il suo ultimo libro L´appuntamento è curato dalla Libreria Cyrano libri vino svago in collaborazione con la Fondazione Alghero, l´Associazione Itinerandia e il festival Dall´altra parte del mare



ALGHERO - Venerdì 18 febbraio, (ore 18.30) nella Torre di San Giovanni - in Largo San Francesco - ad Alghero, Nicola Salvio presenterà la sua raccolta di racconti E uno per te (EC Edizioni). Con lui, con interventi e letture, Francesca Arca. L'appuntamento è curato dalla Libreria Cyrano libri vino svago in collaborazione con la Fondazione Alghero, l'Associazione Itinerandia e il festival Dall'altra parte del mare. È consigliata la prenotazione anche ai seguenti recapiti: T. 079 9738303 / M. cyrano.libri@gmail.com.



Il libro: E uno per te. Un piccolo mondo confinato in uno spazio ridottissimo e in un tempo minimo in cui si muovono uomini e donne dalla vita vissuta in una quotidianità semplice. Ciascuno di loro ha però una sua storia, a volte pubblica, il più delle volte segreta, che tale rimarrebbe se non intervenisse il racconto vivificatore: una magica macchina del tempo che, attraverso lo sguardo curioso e penetrante dell’io bambino narrante, resuscita e porta all’emersione vite altrimenti perdute, sentimenti altrimenti inespressi, parole altrimenti non dette.E allora c’è il bambino che scopre per la prima volta il sapore dolceamaro di un primo bacio che è anche l’ultimo. C’è uno zio che ara la terra, ma sa raccontare storie meravigliose. C’è quello che gli altri definiscono pazzo e parla invece la lingua della poesia. C’è la bambina sciancata e rifiutata da tutti che s’inventa da sola l’innamorato e l’amore. C’è una nonna con un segreto dolore. Ma soprattutto c’è una mamma che nutre il suo bambino a latte e racconti, sullo sfondo di un’Italia che, lentamente ma inesorabilmente, dal secondo dopoguerra si trasforma e cede il passo alla nuova era.



Nicola Salvio. Nasce ad Altavilla Silentina (SA) nel 1945. Vive ad Alghero; è sposato e padre di quattro figli. Insegnante di italiano e latino al Liceo classico di Alghero, dal 1972 al 1985, e da allora in poi Preside dello stesso Istituto fino al 2014. A livello letterario si occupa soprattutto di teatro, portando in scena propri testi, incentrati su di una rimodulazione originale di alcuni dei maggiori e più noti miti della classicità greca. Scrive e rappresenta a teatro, Pandora; Arianna; Cassandra; Pigmalione; Alga; Piramo e Tisbe; Amore e Psiche; Fedra. Da ultimo ha scritto e portato in scena due musical per le musiche del figlio Gianfranco: Eco e Narciso; Orfeo ed Euridice. La scorsa estate è uscito, per la casa editrice Energy caffeina, il suo primo libro di racconti C’ero una volta io.