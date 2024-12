Cor 16 febbraio 2022 Diabetici, emendamento alla Finanziaria Soddisfatto Giorgio Oppi. Un provvedimento, sostenuto dall’intera assemblea, che stanzia 20 milioni di euro l’anno per l’acquisto dei dispositivi indispensabili per le persone affette da questa patologia



CAGLIARI - Approvato in Consiglio regionale il provvedimento a favore dei diabetici sardi. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale dell’Udc, Giorgio Oppi, per l’approvazione bipartisan dell’emendamento alla Finanziaria - primo firmatario proprio il decano del Consiglio regionale - che riguarda i diabetici sardi. Un provvedimento, sostenuto dall’intera assemblea, che stanzia 20 milioni di euro l’anno per l’acquisto dei dispositivi indispensabili per le persone affette da questa patologia. «Ben 24 mila sardi - ha ricordato Giorgio Oppi - portano avanti una terapia che necessita di questo tipo di strumenti, che hanno un costo rilevante. In questo modo sarà la regione a far fronte alle spese. Ringrazio dunque tutta l’aula - ha concluso Oppi - per l'alto senso di responsabilità dimostrato nella lotta al diabete, che vede purtroppo la Sardegna sempre nelle prime posizioni della triste classifica europea per numero di pazienti».