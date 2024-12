S.A. 18 febbraio 2022 Tennistavolo: Sassari sfida la capolista All´andata il Tennistavolo Sassari ha perso 4-2 dopo un match combattutissimo. Ora la sfida si sposterà a Casamassima, contro TT Ennio Cristoforo



SASSARI - Dopo il tris di vittorie il Tennistavolo Sassari è alla caccia di un'impresa. La squadra sassarese, terza in classifica, è infatti di scena domenica alle 15.30 a Casamassima, sul campo della capolista TT Ennio Cristofaro. La formazione pugliese è l'unica imbattuta nel girone B della A2 maschile: 6 vittorie e 4 pareggi. Il terzetto è composto da Antonio Pellegrini, Samuel Tobi Falana e Gerolamo Roberto Minervini. L'allenatore è Massimiliano Mondello, il pongista italiano più titolato con ben 11 scudetti, 10 titoli italiani individuali assoluti, 8 nel doppio maschile e 5 nel doppio misto.



All'andata il Tennistavolo Sassari ha perso 4-2 dopo un match combattutissimo. Basti ire che il punto della vittoria del Casamassima è stato ottenuto da Minervini su Marc Sinigaglia solo al quinto set e col punteggio di 11-9. Per Marco Poma, Ganiyu Ashimiyu e lo spagnolo Adrian Morato una sfida che al di là del risultato può dire tantissimo sulla stagione.



Le altre squadre Trasferta domenicale anche per la B2 maschile, sul campo del Muravera (alle 10). La formazione sassarese è attualmente al secondo posto. All'andata netto successo del Tennistavolo Sassari per 5-0. In campo Luca Baraccani, Abayomi Segun Olawale e Tonino Pinna. Derby in trasferta pure nella C1 maschile, per il girone O: appuntamento sabato alle 16 nella sala ex Enaoli di Iglesias per affrontare l'ultima in classifica. Attenzione però, l'unica vittoria dell'Iglesias è stata ottenuta proprio contro i sassaresi all'andata: 5-3.