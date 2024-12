Cor 21 febbraio 2022 Università Tre Età: Viglietto e Follesa ad Alghero Nuovi appuntamenti presso l´università delle Tre Età di Alghero. Primo incontro pubblico previsto per la giornata di martedì con la Professoressa Laura Viglietto, mentre giovedì ci sarà Giovanni Follesa



ALGHERO - Nuovi appuntamenti presso l'università delle Tre Età di Alghero. Martedì 22 febbraio 2022, alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari , 179- la Professoressa Laura Viglietto, Docente di Storia e Filosofia, terrà la seguente conferenza: “La Rivoluzione dell’Etere nella seconda metà del XX Secolo”. Giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 16.30 presso la sede di Va Sassari, 179 – Giovanni Follesa , Giornalista, Pubblicista, Scrittore, - presenterà: “ Libro inchiesta : “We are Family: Storie di unioni civili”.