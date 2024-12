Cor 21 febbraio 2022 Frontale sulla circonvallazione di Tempio Si è trattato di uno scontro frontale tra un camion e un’autovettura in piena curva, con una persona ferita. Sul posto l´intervento immediato dei vigili del fuoco, del personale del 118 e i Carabinieri



TEMPIO PAUSANIA - Brutto incidente durante la notte tra domenica e lunedì presso la circonvallazione San Francesco a Tempio. Introno alle 22 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e prestare i soccorsi. Si è trattato di uno scontro frontale tra un camion e un’autovettura in piena curva, con una persona ferita. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri.