Cor 21 febbraio 2022 Precipita cavo elettrico, chiusa via Gramsci All´origine dell´incidente il forte vento che dalla mattina di oggi si abbatte anche sulla Riviera del Corallo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento algherese



ALGHERO - A causa del forte vento che dalla mattinata odierna (lunedì) si abbatte sulla Riviera del Corallo, precipita sulla carreggiata di via Gramsci un grosso cavo elettrico, rendendo impraticabile per alcune ore la viabilità. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada.



Nella foto: i vigili del fuoco in via Gramsci ad Alghero