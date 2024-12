S.A. 22 febbraio 2022 Porto Torres, scout Agesci custodi del decoro Una fermata dell´autobus abbandonata è stata portata a nuova vita dai gruppi scout di Sassari e Porto Torres in occasione del ritrovo per la Giornata del Pensiero



PORTO TORRES - Hanno lavorato duro per rimuovere il degrado in diverse zone della città di Porto Torres, giovani che amano il territorio e sono disponibili a dedicare parte della loro giornata alla collettività. I ragazzi di 16 anni di età, i cosiddetti novizi, componenti del gruppo scout Agesci Porto Torres hanno fatto squadra con i colleghi del gruppo scout di Sassari 4 e, in occasione della Giornata del Pensiero, hanno dipinto un murale nella pensilina della fermata Arst posizionata in via Sassari.



Un opera artistica ideata da Pietro Gadau, chiamato Ziu Pedru, noto writer turritano. La postazione che prima era sudicia e colma di materiale cartaceo ora è ammirabile in tutta la sua completezza strutturale. L’iniziativa che ha come tema la “Essere custodi del creato” mira al recupero della bellezza di luoghi e beni pubblici, alla tutela ambientale e del decoro, in particolare lungo la costa spesso trasformata in una discarica dagli incivili.



I lupetti (bambini fra i 7 e gli 11 anni) hanno svolto la pulizia di tre spiagge turritane- Renaredda, Scogliolungo e Acque dolci - e hanno potuto scoprire gli effetti dannosi, in particolare sull’ambiente marino, provocati dai rifiuti abbandonati dall’uomo. Gli esploratori e guide, ragazzi fra gli 11 e i 16 anni, hanno sensibilizzato la cittadinanza sugli effetti dannosi dei rifiuti, che spesso defluiscono nei tombini e finiscono in mare, attraverso l’attività denominata “Yellow fish road”. I rover e le scolte, dai 17 ai 21 anni, dopo aver svolto una breve attività in kayak, hanno effettuato una simbolica pulizia della costa rocciosa dallo scogliolungo alla chiesetta di Balai lontano.