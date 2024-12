S.A. 23 febbraio 2022 Anziano picchiato e ucciso a Ghilarza Sul posto gli specialisti del Ris, il medico legale e il pubblico ministero. Le indagini sono in corso e non è esclusa nessuna pista per la morte del 78enne nell´Oristanese



GHILARZA - Un 78enne di Ghilarza, Tonino Porcu, è stato ucciso in casa a Ghilarza. Probabilmente è il tragico epilogo di una rapina. A trovare l'anziano, ieri a tarda sera, la signora delle pulizie insieme al nipote. Sul posto gli specialisti del Ris, il medico legale e il pubblico ministero. Le indagini sono in corso e non è esclusa nessuna pista. L'uomo, in passato sarebbe stato oggetto di atti intimidatori: la sua abitazione, nella quale abitava all'epoca, era stata data alle fiamme.