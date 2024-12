S.A. 23 febbraio 2022 Heineken assume 25 addetti in Sardegna 73 milioni di investimenti in Italia. Ad Assemini verranno adottati macchinari automatizzati di ultima generazione, verranno realizzati 3 nuovi magazzini per lo stivaggio dei materiali di packaging e dei prodotti finiti



ASSEMINI - Heineken Italia investe 73 milioni di euro in Italia per l'ammodernamento e l'ampliamento del birrificio Ichnusa di Assemini. Il piano di investimenti viene portato avanti anche con la creazione di un accordo di sviluppo in collaborazione con il Mise, Invitalia e Regione Sardegna, finalizzato al sostegno di programmi di investimento strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Il progetto prevede un accordo Stato-Regione che parteciperanno con un contributo di circa 14 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di 200mila euro dalla Regione Sardegna.



Ad Assemini verranno adottati macchinari automatizzati di ultima generazione, conformi agli ambiti tematici del Piano Nazionale Industria 4.0, e verranno realizzati 3 nuovi magazzini per lo stivaggio dei materiali di packaging e dei prodotti finiti. Infine, l’investimento comporterà anche l’assunzione 25 di nuovi addetti, assicurando un concreto impatto positivo sul territorio come previsto dallo stesso Contratto di sviluppo.