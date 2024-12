S.A. 25 febbraio 2022 Colloqui per 110 ex manutentori Air Italy Oggi si sono svolti i colloqui per 110 ex manutentori di Air Italy, interessati dalla richiesta di assunzione di un’azienda leader nel settore delle manutenzioni aeree che opera nella Penisola



CAGLIARI - Al via i colloqui per 110 ex manutentori di Air Italy, interessati dalla richiesta di assunzione di un’azienda leader nel settore delle manutenzioni aeree che opera nella Penisola. I colloqui, in corso a Olbia nella sede del Centro per l’impiego Cpi, termineranno questa sera e rispondono a un fabbisogno stimato dalla società di 60 persone, tecnici manutentori appunto, da inserire in organico partendo proprio dalle esperienze professionali maturate dal nostro personale.



L’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda stamani si è recata personalmente a Olbia per portare un saluto ai lavoratori e per incontrare uno dei vertici della società, alla presenza dei rappresentanti di Aspal impegnati in prima linea nelle politiche attive sul lavoro e nella gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, che interessa appunto anche gli ex dipendenti di Air Italy.



«Siamo impegnati con ogni strumento utile e con la volontà ferrea di rimettere ordine in una situazione di profonda sofferenza – ha concluso l’Assessore Zedda - per contribuire a restituire dignità e dare garanzie agli uomini lavoratori e alle donne lavoratrici di Air Italy, espulsi dal mercato del lavoro senza la possibilità di vedere prospettive all’orizzonte».