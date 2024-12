S.A. 25 febbraio 2022 Cane trova fucile in casa: arrestato algherese L´operazione è scattata alle prime luci dell´alba. Insieme ai carabinieri della frazione algherese, sono intervenuti a supporto anche lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna e un´unità cinofila



ALGHERO - Un giovane algherese è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento. I carabinieri in servizio a Santa Maria la Palma, lo osservavano da tempo, in particolare durante le ore notturne.



Dopo aver notato alcuni atteggiamenti sospetti, i militari hanno proceduto con una perquisizione nell'abitazione del ragazzo scattata alle prime luci dell'alba. Insieme ai carabinieri della frazione algherese, sono intervenuti a supporto anche lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna e un'unità cinofila. E' stata proprio Jeniche, un pastore belga di cinque anni, a trovare il nascondiglio dove è stato rinvenuto il fucile, di cui si presume la marca ma non si conosce la matricola: entrambi i riferimenti erano stati precedentemente rimossi meccanicamente.



Di più: l'arma era stata equipaggiata con una torcia e un puntatore laser, tutti strumenti utilizzati per la caccia notturna di prede di media taglia. In casa sono stati trovati anche 170 colpi calibro 22 ed un modesto quantitativo di marijuana. Al termine dell'ispezione, l'uomo che era già stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato in stato di arresto. Provvedimento che è stato successivamente confermato dal giudice che ha disposto l'obbligo di dimora e la permanenza domiciliare notturna.