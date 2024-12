Cor 27 febbraio 2022 Palacongressi, esulta la Lega: merito nostro Il commissario cittadino della Lega Alghero, Angelo Cubeddu, s´intesta il risultato: «i lavori una realtà grazie a noi. Inizia a prendere forma una delle promesse della campagna elettorale»



ALGHERO - «Grazie alla Lega Sardegna i lavori per la messa in sicurezza e la riapertura dell'anfiteatro del Palazzo dei congressi sono una realtà. Ieri la consegna dei lavori che consentiranno agli algheresi e ai turisti di riappropriarsi di uno spazio simbolo delle estati con grandi ospiti sia nazionali che internazionali. Inizia a prendere forma una delle promesse della campagna elettorale targate Lega e per questo progetto verranno utilizzati 1 milione e 600 mila dell'importo complessivo di 3 milioni arrivati grazie all'impegno del nostro Presidente del consiglio a Cagliari». Lo dichiara in una nota stampa il commissario cittadino della Lega Alghero, Angelo Cubeddu.