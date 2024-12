S.A. 28 febbraio 2022 Escursionista dispersa in una foresta La donna è scomparsa domenica pomeriggio a Sinnai nel complesso forestale dei Sette Fratelli. Squadre di soccorso sul posto, con mezzi e un drone



SINNAI - Una escursionista è scomparsa domenica pomeriggio a Sinnai nel complesso forestale dei Sette Fratelli. Come riferisce l'Ansa a dare l'allarme è stato il compagno intorno alle 16, preoccupato nel non vederla rientrare. Si sono attivati immediatamente il Soccorso alpino e Speleologico. Sul posto una squadra e altri 12 tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, coadiuvati da una unità cinofila da ricerca in superficie e da un drone e il Centro di Coordinamento Mobile.