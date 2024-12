S.A. 2 marzo 2022 Alivesi incompatibile, iter avviato L'Aula ieri ha deliberato l'apertura della procedura di incompatibilità nei confronti della consigliera comunale 5 Stelle su cui pende la vicenda per un ricorso al TAR contro il Comune su Punta Giglio. Fra una decina di giorni il voto definitivo



ALGHERO - Il Consiglio Comunale di Alghero ha deliberato l'apertura della procedura di incompatibilità nei confronti della consigliera comunale 5 Stelle, Maria Antonietta Alivesi, su cui pende la vicenda per un ricorso al TAR presentato dalla stessa esponente dell'Aula contro il Comune in riferimento alla pratica di Punta Giglio. Con il Dlgs 267/2000, via libera alla contestazione e ora la norma prevede dieci giorni di tempo a sua disposizione per la formulazione di osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità sopravvenute e altri dieci giorni al Consiglio per analizzare quanto prodotto.



Intanto quella che di ieri «è stata una brutta pagina della propria storia» secondo il Partito Democratico che, con il suo consigliere comunale Mimmo Pirisi ha espresso parere contrario, l'unico in Consiglio. Il Partito Democratico ritiene «che chiunque si batta per la difesa di principi di tutela del territorio, della vita democratica, che si tratti di consigliere comunale o meno, svolga una funzione di valore insostituibile a favore degli interessi della Collettività. La posizione della Amministrazione Comunale basata sulla applicazione formalistica della normativa in materia, mal si concilia con l'esercizio della cittadinanza attiva volta alla tutela di interessi fondamentali e costituzionali della comunità» si legge nella nota diffusa da via Mazzini.



A sorpresa, invece, il voto favorevole alla procedura arriva dal Movimento 5 Stelle «nonostante sia assolutamente sicura della sua compatibilità, abbiamo deciso di votare per l'avvio dell’iter amministrativo "per presunta incompatibilità" contro la sua persona perchè di tutto possiamo aver paura ma non di affrontare la legge che anima la nostra azione politica e su cui si fondano tutti i nostri principi» commenta Giusy Di Maio, portavoce pentastellata. E conclude ribadendo l'appoggio incondizionato alla collega: «sono onorata di fare miei i principi di coerenza e legalità che caratterizzano il Movimento che rappresento e che animano ogni mia azione. Con Maria Antonietta Alivesi, condivido un'attività di costante studio degli atti, attività indubbiamente “fastidiosa” per la ricorrente richiesta di atti negli uffici e che, nella maggior parte dei casi, porta a verificare la corretta azione amministrativa dell’ente. Ma laddove riscontriamo situazioni dubbie, approfondiamo e agiamo per il rispetto del diritto, della legge che, per definizione, è a tutela di tutti: pretendiamo quindi l’applicazione del diritto in ogni situazione».