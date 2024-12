Cor 4 marzo 2022 Argea: 19 milioni per 22mila domande L’Agenzia Argea, Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari, ha autorizzato nuovi pagamenti per poco meno di 19 milioni di euro a quasi 22mila beneficiari



CAGLIARI - L’Agenzia Argea, Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari, ha autorizzato nuovi pagamenti per poco meno di 19 milioni di euro a quasi 22mila beneficiari. Lo comunica l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, sottolineando i progressi di Argea nell’avanzamento delle erogazioni a favore degli agricoltori sardi.



«Negli ultimi tempi è stata impressa una netta accelerazione dei pagamenti – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – e stiamo procedendo nella giusta direzione continuando a velocizzare la macchina amministrativa e a dare certezze a un settore che oggi più che mai, davanti alle difficoltà causate dalla crisi pande»mica e dalle turbolenze dei mercati, ha bisogno di un sostegno convinto da parte della Regione.



Nel dettaglio si tratta delle liquidazioni dei saldi di 21.974 domande dell’anno 2021 che riguardano le misure “Agricoltura biologica” (1287 domande e 3.209.167 euro) e “Indennità compensativa” (20.687 domande e 15.649.396,34 euro) del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014-2020, per un totale di 18.858.563,34 euro. Le domande delle due misure non inserite in questa determinazione di pagamento saranno istruite entro marzo dai servizi territoriali di Argea.