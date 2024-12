S.A. 7 marzo 2022 La Cisl Sardegna verso il Congresso Elezione del gruppo dirigente e della Segreteria della Cisl sarda. La Cisl sarda, con il segretario generale Gavino Carta, chiede alla Regione l´istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità del lavoro, dello sviluppo e del sociale, in previsione della spendita delle risorse europee



ARBOREA - Si svolgerà martedì 8 e mercoledì 9 marzo l'XIII° Congresso della Cisl sarda, alla presenza del segretario nazionale Luigi Sbarra. I lavori si concluderanno con l'elezione del gruppo dirigente e della segretaria regionale del sindacato. L'apertura dei lavori è alle 9,30 all’Horse Country Resort (Strada a mare 24) con l’inaugurazione della mostra dell’Anpi Sardegna “Le donne della Costituente”, cui seguirà (ore 10:15) la relazione del segretario generale regionale, Gavino Carta. Immediatamente dopo, i saluti degli ospiti: Manuela Pintus (sindaco di Arborea), Samuele Piddiu (segretario generale Cgil Sardegna) e Francesca Ticca (segretaria generale Uil Sardegna). Nel primo pomeriggio la tavola rotonda sul tema “Violenza e discriminazione di genere. Scenari e azioni verso un orizzonte di libertà e giustizia sociale”.



Tra i temi all'ordine del giorno l’istituzione di una cabina di regia per la programmazione unitaria delle politiche di sviluppo, che preveda l’attivazione di tavoli regionali di settore che stimolino il confronto tra la politica regionale e le organizzazioni sindacali, in previsione della decisiva spendita delle risorse europee.



«Invitiamo la giunta regionale a qualificare la seconda parte della legislatura attraverso un partenariato con le parti sociali, in cui una cabina di regia unitaria possa rivedere il Programma regionale di sviluppo, concepito all’inizio del 2020, prima della pandemia – sottolinea Gavino Carta, segretario regionale della Cisl Sardegna -. Riteniamo fondamentale assicurare piena operatività non solo formale, ma sostanziale, alla cabina di regia, attivando al suo interno specifici Tavoli regionali di settore dedicati al confronto nell’ambito del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle politiche che si stanno componendo a livello regionale, nel momento in cui si sta chiudendo la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, si stanno definendo i Programmi operativi FESR, FSE+ e Just Transition Fund».