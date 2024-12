Speranza Piredda 11 marzo 2022 L'opinione di Speranza Piredda Michela, giustizia è stata fatta



L'8 Marzo, giornata simbolo per i diritti delle donne, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Marcello Tilloca contro la sentenza della Corte di Appello nel processo per il femminicidio di Michela Fiori. Il rigetto non lascia dubbi sulla infondatezza del ricorso, poichè infondata sia la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria con l'espletamento della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato, sia la richiesta di esclusione dell'aggravante della premeditazione e le attenuanti generiche. Possiamo mettere finalmente la parola fine a questa triste vicenda con la certezza che l'omicida possa scontare la pena riconosciuta in Corte d'Appello e che giustizia sia stata fatta. Un grazie particolare va alla nostra avvocata Gavinuccia Arca che ci ha rappresentato con passione e grande professionalità. Continueremo a lottare e a chiedere giustizia e cetezza della pena per i colpevoli della violenza. Continueremo ad adoperarci per una educazione alla non violenza e al rispetto. Vogliamo credere e vivere in un mondo di diritti, di pari opportunità e di libertà.



*Presidente Rete delle Donne