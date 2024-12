S.A. 11 marzo 2022 Code ai supermercati algheresi, camionisti a Roma Già dall´apertura, ieri, si sono accalcate decine e decine di persone all´uscita dei megastore della zona di Galboneddu. Martedì 15 marzo il vertice a palazzo Chigi



ALGHERO - La vertenza nazionale autotrasporto tiene banco nell'agenda politica nazionale. Dopo lo sciopero annunciato da parte della categoria a partire da lunedì 14 marzo, Confartigianato Trasporti e le altre cinque associazioni - (Fai

Conftrasporto, Fiap, Fita Cna, Sna Casartigiani e Unitai - del trasporto merci incontreranno il Governo martedì 15 marzo. L'incontro è fissato a Palazzo Chigi con il viceministro Teresa Bellanova.



Intanto nei giorni scorsi si è consumata una vera e propria psicosi in Sardegna con code nel supermercati e nelle stazioni di servizio dalle prime ore della mattina. Già dall'apertura, ieri, si sono accalcate decine e decine di persone all'uscita dei megastore della zona di Galboneddu.



In poche ore sono stati svuotati gli scaffali dei generi alimentari di prima necessità: pasta, farina, acqua, tonno e molto altro sono andati a ruba. Anche sui social non sono mancati i post allarmanti sulla durata dello sciopero, quelli ironici sulla corsa all'acquisto e anche quello ufficial e di uno dei leader della distribuzione alimentari in Sardegna che ha tranquillizzato la clientela sul rifornimento puntuale di merce nei prossimi giorni.