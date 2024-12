Cor 12 marzo 2022 L´Arcivescovo Saba all´Università di Sassari Inizio visita pastorale Arcivescovo Gian Franco Saba all´Università degli Studi di Sassari: qui incontrerà gli studenti e i docenti dei dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali e quelli di Storia, scienze dell’uomo e della Formazione



SASSARI - Martedì 15 marzo comincerà la visita pastorale dell’Arcivescovo all’Università degli studi di Sassari. La prima tappa di Mons. Gian Franco Saba sarà il Polo Umanistico di Via Roma: qui incontrerà gli studenti e i docenti dei dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali e quelli di Storia, scienze dell’uomo e della Formazione. Alle ore 17, nell’aula Lessing del dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali in Via Roma 151, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Sfida e rischio educativo’’. Interverranno l’arcivescovo Mons. Gian Franco Saba, il Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti, Don Giuseppe Faedda, la Prof.ssa Valeria Panizza, Prof. Massimo Onofri, Prof. Filippo Sani, Prof. Filippo Dettori, Federico Piras, dottorando e Francesca Faedda, studentessa. A seguire, i partecipanti si sposteranno nei locali de Il Posto affianco in Largo Seminario, 1 per un aperitivo.



Il giorno seguente, mercoledì 16 marzo, l’arcivescovo incontrerà invece gli studenti del Polo Scientifico, che comprende i dipartimenti di Architettura, Design e Urbanistica, Agraria, Chimica e Farmacia, Medicina Veterinaria. La tavola rotonda, sempre alle ore 17, si svolgerà a partire dal tema “La ricerca scientifica: un contributo verso la cultura della cura della società e dell’ambiente’’. Ad ospitare l’evento sarà l’Aula Barbieri del Dipartimento di Agraria, Pal. Chimico - Zootecnico, piano terra, Viale Italia 39/a Sassari. Oltre all’arcivescovo e al Magnifico Rettore interverranno Don Giuseppe Faedda, prof. Fabio Bacchini, prof. Pier Paolo Roggero, prof.ssa Maria Antonietta Zoroddu, prof. Enrico De Santis e alcuni dottorandi dei vari dipartimenti. Al termine, i partecipanti si sposteranno nei locali de Il Posto affianco in Largo Seminario, 1 per un aperitivo.