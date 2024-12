Cor 12 marzo 2022 Unica: lauree agevolate per dipendenti pubblici Anche l’Università degli Studi di Cagliari ha aderito a “PA 110 e lode”, il progetto che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di atenei italiani e che consente a tutti i dipendenti pubblici l’iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master post lauream a condizioni agevolate



CAGLIARI - Anche l’Università degli Studi di Cagliari ha aderito a “PA 110 e lode”, il progetto che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di atenei italiani e che consente a tutti i dipendenti pubblici l’iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master post lauream a condizioni agevolate. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi tra l’ateneo cagliaritano e il Dipartimento della Funzione Pubblica: si tratta nello specifico di un protocollo d’intesa per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni.



L’iniziativa rientra nel Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica Amministrazione, rivolto ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici del nostro Paese che potranno iscriversi in uno dei tanti corsi coinvolti in tutto il territorio nazionale: a disposizione, in tutta Italia, numerose opportunità di formazione sul sito del progetto. «La formazione dei dipendenti – si legge sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica - è un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulle competenze: reskilling (ovvero maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica amministrazione) e upskilling (ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) assumono ancor più importanza nella PA, viste le sfide che la attendono, collegate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».



L’accordo con l’Università di Cagliari contiene un primo elenco di opportunità di studio che potranno essere fruite già dal corrente anno accademico dai dipendenti pubblici a condizioni agevolate (riduzione della contribuzione studentesca, esonero dalla prova di accesso), anche in modalità da remoto. I corsi di studio interessati dall’iniziativa perché oggetto del protocollo firmato con il Dipartimento sono i corsi erogati in modalità blended in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione ed in Economia e gestione aziendale (nei percorsi in Amministrazione e controllo e Marketing e organizzazione), e quello erogato prevalentemente a distanza in Scienze della comunicazione. I dipendenti pubblici di tutta Italia si potranno iscrivere anche ai due master di secondo livello in Progettazione europea ed in Gestione delle Risorse umane (a seguito della pubblicazione dei rispettivi bandi).