Marijuana e coca: arresto a Vellodoria

VALLEDORIA - Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Valledoria, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. A tradirlo sono state alcune manovre sospette che ha iniziato a fare con l’auto nel tentativo di sottrarsi a uno dei consueti posti di blocco dei militari nel Sassarese.



L’uomo, una volta fermato, è apparso oltremodo nervoso. Sono così scattate le prime perquisizioni, nel corso delle quali sono saltate fuori alcune dosi di marijuana. I carabinieri hanno quindi deciso di effettuare anche un sopralluogo nella sua abitazione.



E qui sono stati trovati altri 50 grammi di marijuana pronta per essere smerciata, dosi di cocaina e diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, nonché materiale per il confezionamento. Sono quindi scattate le manette e il processo davanti al giudice di Sassari, che ha disposto nei confronti del pusher, sinora incensurato, l’obbligo di firma.