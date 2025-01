S.A. 16 marzo 2022 Equinozio: giornata al Cantar ad Alghero In occasione dell´Equinozio di Primavera, una giornata all´insegna della natura, del rilassamento e del benessere nel luogo incantato della fonte del Cantar, alle porte di Alghero



ALGHERO - Ad Alghero si festeggia l'Equinozio di Primavera con la libreria Il Manoscritto e la partecipazione dell'associazione Artica (impegnata nella riqualificazione del territorio) che hanno organizzato una giornata all'insegna della natura, del rilassamento e del benessere nel luogo incantato della fonte del Cantar, alle porte di Alghero.



A partire dalle 10 si svolgeranno diverse attività: dalla meditazione di centratura e connessione all'esplorazione sensoriale della natura e del paesaggio sonoro, dagli interventi dei rappresentanti dell'associazione Artica sul luogo, agli intermezzi musicali del musicista Mauro Uselli. Seguirà anche una passeggiata alla miniera guidata da Roberto Barbieri.



«Con questa giornata vogliamo offrire un'esperienza sensoriale della natura, unendo l'amore per i nostri luoghi, con la collaborazione di tutti coloro che come noi si impegnano per la riqualificazione del territorio, alla riscoperta delle nostre radici e dei luoghi che a cui apparteniamo» le parole degli organizzatori.



