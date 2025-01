Cor 17 marzo 2022 Musica e comedy nel weekend del Poco Loco Doppio appuntamento nello storico club di Alghero con la comicità e la musica: Stand up Comedy Sardegna e "Senza base" in concerto in via Gramsci



ALGHERO - Dopo la lunga settimana con lo straordinario concerto del vocalist americano Michael Mayo, di fatto nominato erede di Bobby Mc Ferrin, seguito venerdi scorso dalla serata in tributo a Gaber e Jannacci, per concludere al tributo ai Rolling Stones da parte della band sassarese dei Milestones, il Poco Loco di Alghero si appresta ad un nuovo weekend spettacolare.



Venerdi 18 marzo 2022 (ore 22.30 ed ingresso gratuito), spazio alla Stand up Comedy Sardegna. Spettacolo che nasce nel 2016 dalle menti degli autori di Lercio Albert Huliselan Canepa e Alessandro Cappai: obiettivo promuovere nell’Isola la Stand-up comedy. 5 anni di risate senza censura su e giù per la Sardegna con spettacoli in locali e nei teatri. A giugno 2019 il collettivo ha organizzato il Cagliari Comedy Festival, primo festival in Italia interamente dedicato alla stand-up comedy.



Sabato 19 Marzo 2022 (ore 22.30 ed ingresso gratuito) in programma il concerto dei "Senza base" con Antonio Pulino alla batteria, Graziano Madrau piano, Alessandro “Puccio” Pulino e Leonardo Soliveras alle Chitarra&Voce e Stefano Maltagliati col basso. Si tratta di una delle band più longeve nella storia dei locali notturni Sassaresi e non. Ad Alghero presenteranno un repertorio di cover storiche dei cantanti più rappresentativi del panorama italiano e non dagli anni 80 ad oggi.