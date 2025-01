Cor 19 marzo 2022 Lunedì visita nel bosco di Bonassai Nell’Azienda Agris di Bonassai (SS) si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, con un Seminario sul “Bosco di Bonassai”, un bosco poco conosciuto di grande interesse naturalistico e conservazionistico



SASSARI - In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, 21 marzo 2022, nell’Azienda AGRIS di Bonassai (SS) si svolgerà un Seminario dal tema “La lecceta mesofila di Bonassai: il valore conservazionistico e gestionale dei boschi relittuali delle pianure mediterranee”. Il Seminario è organizzato in collaborazione dall'Agenzia regionale per la ricerca AGRIS, l’Agenzia Regionale Forestas, l'Università degli studi di Sassari, la sezione sarda della Società Botanica Italiana e l'Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti. Oggetto del Seminario è il bosco situato all’interno dei confini dell’azienda di Bonassai che rappresenta un prezioso testimone dell’antica vegetazione della Nurra; un luogo di grande interesse per la conservazione dove ancora sopravvivono specie e alberi un tempo diffusi in tutta la pianura. Si tratta di un bellissimo esempio di “bosco relitto”, scampato ai dissodamenti e alle bonifiche, testimone silenzioso della copertura vegetale che anticamente ricopriva le aree pianeggianti costiere della nostra isola.



È un bosco misto a leccio e sughera, con molte specie arbustive sempreverdi e caducifoglie, oltre a numerose specie erbacee. Il seminario e la successiva visita pomeridiana saranno rivolti agli studenti universitari e ai dipendenti AGRIS e di Forestas che potranno seguire i relatori sia in presenza che on-line. Un vero scrigno di biodiversità, che i partecipanti alla giornata potranno visitare e scoprire insieme a tecnici e ricercatori. Aprirà il seminario il naturalista Marco Marrosu di AGRIS Sardegna, introducendo il bosco di Bonassai e la sua flora; a seguire Emmanuele Farris, docente di Botanica dell'Università di Sassari e coordinatore regionale della Società Botanica Italiana, parlerà dell’importanza del bosco di Bonassai nel contesto della vegetazione forestale della Sardegna. Successivamente il veterinario Marco Muzzeddu, responsabile del Centro di Bonassai per il Recupero della Fauna Selvatica dell’ Agenzia Forestas, spiegherà l’importanza del bosco come rifugio per la fauna e il ricercatore Pino Angelo Ruiu, Responsabile del Settore Sughericoltura e Silvicoltura di Tempio Pausania di AGRIS Sardegna, illustrerà il tema della certificazione di gestione sostenibile dei boschi.



Concluderà il Seminario il professor Ignazio Camarda, già docente di Botanica all'Università di Sassari, Presidente dell’Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti, che illustrerà il tema del valore ecosistemico e culturale dei grandi alberi e delle foreste vetuste. La tutela del nostro patrimonio forestale è una delle grandi sfide dei nostri tempi, perché dalla quantità e qualità delle nostre foreste dipendono numerosi servizi ecosistemici essenziali per l'umanità, quali la produzione di ossigeno, il sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera, il contrasto al cambiamento climatico. La Sardegna è in prima linea su questo fronte, essendo una delle regioni italiane con la più alta percentuale di superficie forestale. Per una corretta gestione del patrimonio forestale, è necessario che enti di ricerca, società scientifiche e agenzie regionali lavorino insieme. Ciò inizierà ad avvenire il 21 marzo a Bonassai, Giornata Internazionale delle Foreste, attraverso questa giornata di studio sui boschi delle pianure, ove in aree densamente abitate e coltivate , a volte, si conservano scrigni di grande valore biologico.