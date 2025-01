Cor 20 marzo 2022 Antoni Coronzu per la Giornata Mondiale della Poesia Con la serata interamente dedicata al poeta algherese Antoni Coronzu, lunedì 21 marzo Pere Lluís Alvau va a celebrare - contestualmente - la “Giornata Mondiale della Poesia”.





ALGHERO - Una coincidenza quella di quest'anno che ancora una volta viene festeggiata dalla rassegna I Lunedì con la Poesia, il cui patron Alvau nel corso delle varie edizioni è sempre stato molto attento nel riservare all'interno della programmazione il legittimo spazio a questa "Giornata", istituita dall'Unesco nel 1999 e dallo stesso Alvau celebrata senza interruzione fin dall'anno 2000.Alguer Cultura, con le interpretazioni dello stesso Alvau, ha sempre celebrato La "Giornata Mondiale della Poesia" con un recital nella variante del catalano di Alghero.Oggi con piacere si assiste ad un fiorire di iniziative - alcune timide, altre più pretensiose - tese a celebrare la poesia sporadicamente o soltanto una volta all'anno, rispetto alla continuità alla quale ci ha abituato Pier Luigi Alvau con la sua attività di divulgazione.Alguer Cultura e Pere Lluís Alvau ritengono, con le proprie proposte distribuite nell'arco dell'anno da oltre un ventennio, di aver dato e continuare a dare un contributo costante alla diffusione della poesia, con recitals monografici e tematici che hanno saputo coinvolgere un'interessante e qualificata fetta di pubblico in crescente e continuo aumento. I testi di Antoni Coronzu che verranno letti in questa occasione sono tratti da "Totes les poesies i un llibre més", pubblicato a Barcelona dalle Edicions Saldonar.