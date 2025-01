Cor 22 marzo 2022 Aritzo, guida ubriaco: denunciato I Carabinieri della Stazione di Orani invece, hanno denunciato due persone che avevano fraudolentemente indotto alcune persone a versare diverse migliaia di euro mediante bonifico per l’acquisto di tre autovetture usate



NUORO - I Carabinieri della Stazione di Belvì, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno deferito un pensionato di Aritzo. L'uomo all’atto del controllo è stato trovato alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.



I Carabinieri della Stazione di Orani invece, all'esito di accertamenti conseguenti a una denuncia per truffa, hanno deferito in stato di libertà due soggetti, già censurati per reati specifici, che avevano fraudolentemente indotto alcune persone a versare diverse migliaia di euro mediante bonifico per l’acquisto di tre autovetture usate.