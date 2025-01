Cor 22 marzo 2022 Asel Sardegna, è tempo di bilanci Il Direttivo riunito a Cagliari nella storica sede “Salvatorangelo Cucca” di Piazza Galilei, ha approvato la proposta di Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022, illustrati dal Presidente Rodolfo Cancedda



CAGLIARI - E’ tempo di Bilanci anche per l’Asel, l’Associazione degli Enti Locali della Sardegna. Il Direttivo riunito a Cagliari nella storica sede “Salvatorangelo Cucca” di Piazza Galilei, ha approvato la proposta di Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022, illustrati dal Presidente Rodolfo Cancedda. L’approvazione definitiva nel corso dell’Assemblea generale degli Enti associati, fissata per sabato 26 marzo alle ore 09.00 in prima convocazione, e per lunedì 28 marzo 2022 alle ore 11.00 in seconda convocazione.



Con i conti economici, il Direttivo ha dato l’ok anche alle Relazioni sull’attività svolta nello scorso anno e su quella programmata per tutto il 2022. Nonostante il pesante condizionamento sanitario, ambientale ed economico e la crisi dovuta al “coronavirus”, nel 2021 ‘ASEL Sardegna, oltre alle attività istituzionali ed ai rapporti con la Regione, ha organizzato ben 13 seminari e incontri di formazione con la partecipazione di 415 amministratori e dirigenti comunali.



Il 2021 si è concluso con una “tre giorni” sui temi fondamentali della organizzazione e dei compiti propri dei Comuni, in particolare ambiente, sanità e territorio, riservati ai nuovi amministratori comunali eletti nella primavera scorsa. Analoga iniziativa verrà promossa per i nuovi amministratori che verranno eletti nel prossimo mese di giugno, mentre verrà intensificata l’attività di formazione culturale, tecnica, amministrativa e giuridica per offrire un contributo essenziale alla crescita delle nuove generazioni di amministratori degli enti locali sardi.