S.A. 23 marzo 2022 Udc vuole un Educatore di strada ad Alghero Il servizio prevede la realizzazione di attività educative, svolte da personale qualificato, attraverso lo sviluppo di positive relazioni con il target dell’intervento: giovani tra i 13 e i 20 anni di età. Odg approvato in Aula



ALGHERO - «Quando si naviga verso la stessa rotta, ovvero quella del buon senso e del bene comune, ogni ostacolo scompare e si raggiungono gli obiettivi prefissati. Così è accaduto anche nel Consiglio Comunale di ieri quando, non solo la maggioranza, ma tutta l’Aula, a seguito della nostra richiesta inserita nell’ordine del hanno votato a favore un argomento portato dal gruppo consigliare dell’Udc». Così commenta il consigliere comunale Udc Christian Mulas, prima firmatario di un documento presentato in Consiglio comunale ad Alghero, insieme ai colleghi di partito Nina Ansini e Lelle Salvatore.



Nell'odg viene illustrato il progetto "l’educatore di strada”, ossia un servizio volto alla prevenzione del disagio giovanile in ottica di sviluppo di comunità. Il servizio prevede la realizzazione di attività educative, svolte da personale qualificato, attraverso lo sviluppo di positive relazioni con il target dell’intervento: giovani tra i 13 e i 20 anni di età.



Per questi interventi l'Udc chiede all'Amministrazione comunale «più risorse umane ed economiche per essere affrontate al meglio ed evitare che queste continuino a crescere in maniera così preponderante. A nostro avviso, oltre che aumentare tali risorse, bisogna attivarsi per creare occasioni per impegnare i nostri giovani nello sport, nella vita sociale. E concludono: «I giovani hanno bisogno di comunicare di più, i nostri giovani, hanno bisogna di essere ascoltati, dobbiamo dargli gli strumenti per affrontare le paure ed insicurezze che quotidianamente si trovano nel loro percorso di vita».