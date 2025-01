Cor 24 marzo 2022 «Borgate, Desogos smemorata e disinformata» E´ lo storico membro del Coordinamento di Forza Italia Alghero, Giovanni Soggiu, a ribattere alla presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Tonino Desogos







«La Desogos dovrebbe studiare e approfondire il bilancio, piuttosto che scrivere amenità -attacca Giovanni Soggiu-. Se lo avesse fatto avrebbe accertato senza grande sforzo che i 56 mila euro citati non sono mai esistiti. Ma da ex candidata di Forza Italia la Desogos è sicuramente al corrente del grande lavoro fatto dalla Giunta di centrodestra nelle borgate nel periodo 2002/2011»".



ALGHERO - «Siamo rimasti sinceramente meravigliati e dispiaciuti per le affermazioni ingenerose fatte dalla ex candidata di Forza Italia Desogos». E' lo storico membro del Coordinamento di Forza Italia, Giovanni Soggiu, a commentare il comunicato della signora Desogos, che con una espressione teppistica definisce il Gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale "killer politici" delle borgate per averle trascurate e per avere, a suo dire, cancellato un finanziamento da 56 mila euro per la manutenzione del campo sportivo "diroccato" di Guardia Grande.