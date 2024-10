S.A. 1 aprile 2022 Playoff, Mercede verso semifinale La formazione algherese vince in gara 2 dei playoff di serie B per 55-43 contro il Basket 90 Sassari e vola in semifinale in attesa della sfida Antonianum- S.Salvatore Selargius



ALGHERO - È la Mercede ad aggiudicarsi gara 2 dei playoff di serie B per 55-43 contro il Basket 90 Sassari, e vola in semifinale in attesa della sfida Antonianum- S.Salvatore Selargius. Partita sicuramente non bella, ma sempre in controllo, nonostante le assenze di Mitreva ed Usai. Week end di riposo per la serie B, da martedì si tornerà a lavorare in vista delle semifinali.



I quarto: Rispetto a gara 1 la Mercede non si fa trovare impreparata e risponde colpo su colpo a Villani, che si carica la squadra sulle spalle Espedale Kaleva e Masnata tengono a distanza le sassaresi per chiudere il quarto con il leggero vantaggio di 15-13. II quarto: Espedale, Kaleva, Zoncu e Masnata alzano il livello della difesa e pur andando a sprazzi in attacco non permettono al bk90 di rimanere a contatto, concedendo solo 13 punti alle avversarie a fronte dei 18 segnati, al 20mo il punteggio è 33-26 per le ospiti. Il III quarto continua come il precedente, con le due squadre che segnano poco e non riesco a dare una spallata in un senso o nell'altro al match. Parziale di 10-11, per il 44-36 in favore della Mercede al 30mo. II IV ed ultimo periodo, nonostante le uscite per falli di Masnata e Kaleva, vede la Mercede allungare leggermente grazie ad Espedale Zoncu e Solinas, mentre, complice la stanchezza, il bk90 alza la bandiera bianca. Finale 55-43 per le ospiti e stagione conclusa per un buon bk90, mentre la Mercede si prepara in attesa di conoscere l'avversaria del prossimo turno.



BK90 vs MERCEDE: 43-55

PARZIALI: 13-15, 13-18, 10-11, 7-11.

BK90: Carta 6, Cossu, Augias 8, Pozzo 8, Usai 4, Villani 6, Cadoni, Sau, Dasara, Spiga, Scanu 11, Sussarello.

Coach: Andrea Doro

MERCEDE: Eleonora Zoncu 5, Caludia Scarpa, Carla Tiburcio Martinez 2, Tijana Mitreva ne, Ivona Kozhobashiovska 2, Asia Kaleva 12, Marta Solinas 6, Chiara Obinu, Gianella Espedale 18, Laura Masnata 10, Chiara Migoni.