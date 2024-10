Cor 2 aprile 2022 Bonifica, Lai esulta: risultato storico Così la presidente del Comitato Zonale Nurra di Alghero: «La data del 30 marzo 2022 deve essere segnata a caratteri cubitali nel calendario della Bonifica Storica Algherese: messa in sicurezza della rete stradale con lavori di pulizia dalla macchia mediterranea che invade le carreggiate»



nella foto), presidente del Comitato Zonale Nurra di Alghero, all'indomani dell'avvio dei lavori da parte di Forestas [ ALGHERO - «I risultati iniziano ad arrivare. La data del 30 marzo 2022 deve essere segnata a caratteri cubitali nel calendario della Bonifica Storica Algherese: messa in sicurezza della rete stradale con lavori di pulizia dalla macchia mediterranea che invade le carreggiate. Questo risultato storico e tanto atteso dai cittadini delle borgate è frutto di un intenso e costante lavoro tra il nostro comitato, il Presidente del Consiglio Regionale On. Michele Pais e l’Amministrazione Comunale di Alghero. Va dato merito al Presidente Michele Pais di aver preso a cuore le nostre richieste e di essere riuscito, insieme al Sindaco Mario Conoci e all’Assessore Giovanna Caria, a dare finalmente risposte concrete alle annali richieste di messa in sicurezza del territorio finora abbandonato alla sola cura dei suoi cittadini. Ora le opere sono seguite dall’Assessore Antonello Peru che per competenza segue le fasi operative insieme all’agenzia Laore e all’agenzia Forestas, tutti coinvolti nella convenzione stipulata per l’esecuzione dei lavori. L’inizio dei lavori di oggi, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è la reale e concreta dimostrazione che se si dialoga e si lavora insieme, dando ognuno il proprio contributo per le proprie competenze, i risultati arrivano a beneficio di tutto il territorio». Lo dichiara Tiziana Lai (), presidente del Comitato Zonale Nurra di Alghero, all'indomani dell'avvio dei lavori da parte di Forestas [ LEGGI ].